Дуров может заработать на своей музыке

Адвокат Жорин: Дуров получит гонорар за свои ИИ-песни, если выложит их на стриминги
Lex Fridman/YouTube

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале три трека, созданных с помощью нейросетей — посты набрали более 1,9 млн просмотров. Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, сможет ли предприниматель получить гонорар за ИИ-песни, если выложит их на стриминговые площадки.

«Полного запрета на монетизацию ИИ-музыки у большинства крупных площадок нет. Если Дуров выложит такие треки через дистрибьютора и будет указан как правообладатель фонограммы/исполнитель/лейбл, он в принципе сможет получать стриминговые выплаты. Spotify прямо заявляет, что музыка оплачивается независимо от того, какие инструменты использовались при создании, но ужесточает правила против несанкционированной имитации голосов, спама и накруток. YouTube требует раскрывать реалистичный синтетический контент, когда слушатель/зритель может принять его за реальный. Deezer маркирует полностью ИИ-треки и исключает из выплат манипулированные стримы. По данным самой Deezer, в апреле 2026 года ИИ-треки уже составляли 44% новых загрузок, а до 85% стримов полностью ИИ-треков в 2025 году были признаны мошенническими», — отметил адвокат.

В своем канале для русскоязычной аудитории основатель Telegram 23 апреля опубликовал свою первую музыкальную работу под псевдонимом «Дурикович». Пост с его первой композицией набрал более 850 тысяч просмотров и завирусился в сети. Музыкальное творчество Павла Дурова посвящено «свободному интернету», запретам в России и блокировкам VPN.

Ранее адвокат заявил, что ОАЭ не выдаст России Дурова в рамках уголовного дела.

 
