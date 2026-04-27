«Пролежал неделю»: близкие о последних днях жизни ведущего «Радионяни»

Перед кончиной актер Шимелов неделю провел на ИВЛ
Близкие рассказали о последних днях жизни режиссера и актера Льва Шимелова. Их слова приводит РИА Новости.

По словам родных, врачи боролись за жизнь 96-летнего ведущего «Радионяни», он перенес операцию после инсульта.

«Его подключили к ИВЛ, пролежал практически неделю, но не смогли спасти», — уточнили в окружении Шимелова.

Инсульт произошел 20 апреля. Артиста не стало спустя четыре дня. Прощание с Львом Шимеловым уже состоялось в Боткинской больнице, в последний путь его проводят на Ваганьковском кладбище.

Лев Шимелов участвовал в создании передач «Москва улыбается вам», «Он, она и спорт», «Это было вчера». С 1979-го по 1989 год вел телепередачу «Радионяня», а также спел песню «А может, а может» в мультфильме «Пластилиновая ворона» вместе с актером Александром Левенбуком.

В 1990 году был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 2024 году вышел документальный фильм «Лев Шимелов. Конферансье», в котором он рассказал о профессии конферансье и закулисном мире эстрады 1960–1970-х годов.

Ранее не стало заслуженной артистки России Елены Михеевой.

 
