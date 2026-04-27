Счета Меладзе потребовали повторно проверить после украинской свадьбы в Каннах

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал повторно проверить счета заслуженного артиста России Валерия Меладзе на иностранное финансирование. Обратить на певца внимание он потребовал в беседе с изданием «Абзац».

Недавно Меладзе и шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) стали гостями украинской свадьбы, прошедшей в историческом поместье 1919 года в Каннах с видом на Средиземное море. Бородин заявил, что участие артиста в торжестве оплачивалось, а значит, гонорар может быть расценен как финансирование из-за рубежа.

«То, что мы увидели, как он поддерживает киевский режим, да еще и бок о бок с иноагентом Галкиным. Неужели вы думаете, что музыкант провел там полтора часа впустую? Конечно, ему за это заплатили», — рассуждает он.

Бородин также допустил, что на мероприятии были украинские предприниматели, которые могли участвовать в финансировании выступления.

Галкин был ведущим на свадьбе бизнесмена Ники Ломиа и его невесты Ники, Меладзе выступал перед гостями, как и американский певец Рики Мартин. Меладзе исполнил свои хиты, включая «Самба белого мотылька» и «Салют, Вера!», а также спел дуэтом с Галкиным. Его гонорар составил более 13 миллионов рублей, а Галкина — около 10,5 миллионов.

Невеста, 25-летняя Ника, до начала СВО жила в Харькове, была моделью. Жених в 2018 году основал в Киеве IT-компанию, специализирующуюся на разработке азартных онлайн-игр.

