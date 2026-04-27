Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей за сожженную голову: «Буду требовать еще»

Шоумен Солнцев перенес первую из трех трансплантаций волос
соцсети

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что получил 1,5 млн рублей компенсации за сожженные волосы и кожу головы. Его цитирует «СтарХит».

По словам Солнцева, на эти деньги он сделал первую из трех трансплантаций донорских луковиц. Он уточнил, что трихологи установили более 40% поражения волосяных фолликул на голове, а на реабилитацию, лекарства и прочее уйдет около 3 миллионов рублей.

«Поэтому буду требовать еще. Но там хозяйка салона адекватная оказалась. И когда поняла, что я сниму программу на эту тему и что ее бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — объяснил артист.

Шоумен добавил, что договориться с хозяйкой салона удалось утром дня, когда он собирался снимать об инциденте передачу. Он пообещал женщине не называть ее имени и не указывать названия сети салонов и ее ИП в обмен на возмещение причиненного ущерба.

В марте колористка, работавшая с Солнцевым, заявила, что шоумен сам спровоцировал выпадение волос.

Ранее Виталий Милонов впервые прокомментировал мат в свой адрес на премии шансона.

 
Теперь вы знаете
Дефицит препарата для беременных, практика на ЕГЭ и штраф за кормление голубей. Что нового к утру 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
