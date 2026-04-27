Гоген Солнцев получил 1,5 млн рублей за сожженную голову: «Буду требовать еще»

Шоумен Гоген Солнцев рассказал, что получил 1,5 млн рублей компенсации за сожженные волосы и кожу головы. Его цитирует «СтарХит».

По словам Солнцева, на эти деньги он сделал первую из трех трансплантаций донорских луковиц. Он уточнил, что трихологи установили более 40% поражения волосяных фолликул на голове, а на реабилитацию, лекарства и прочее уйдет около 3 миллионов рублей.

«Поэтому буду требовать еще. Но там хозяйка салона адекватная оказалась. И когда поняла, что я сниму программу на эту тему и что ее бизнес после этого намертво рухнет, она согласилась с моим адвокатом на досудебное решение этого вопроса», — объяснил артист.

Шоумен добавил, что договориться с хозяйкой салона удалось утром дня, когда он собирался снимать об инциденте передачу. Он пообещал женщине не называть ее имени и не указывать названия сети салонов и ее ИП в обмен на возмещение причиненного ущерба.

В марте колористка, работавшая с Солнцевым, заявила, что шоумен сам спровоцировал выпадение волос.

