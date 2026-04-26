Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Звезде «Монти Пайтон» поставили голый памятник: «Можем погладить его по попе»

В Уэльсе открыли памятник комику Терри Джонсу
AP

В Уэльсе недалеко от города Колуин-Бей открыли памятник звезде комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонсу. Об этом сообщает Daily Post.

Автором бронзового памятника стал скульптор Ник Элфик. Она изображает одного из повторяющегося персонажей Терри Джонса из шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» — голого органиста.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на установку памятника была запущена в 2024 году другими членами «Монти Пайтон» — сэром Майклом Пэйлином и режиссером Терри Гиллиамом. Всего было собрано £120 тысяч.

«Мы запечатлели настоящего Терри. Все мы можем погладить его по попе даже после кончины. Дети будут это делать, и статуя засияет», — сказал на открытии памятника Гиллиам.

Понравился результат и Пэйлину.

«Я знаю, что немного глупо ставить статую комику, но Терри бы все это очень понравилось», — поделился он.

Двое других выживших участников «Монти Пайтон», Джон Клиз и Эрик Айдл, также поддержали кампанию.

Терри Джонса не стало в 2020 году в возрасте 77 лет после долгой борьбы с деменцией.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!