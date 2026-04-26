Звезде «Монти Пайтон» поставили голый памятник: «Можем погладить его по попе»

В Уэльсе недалеко от города Колуин-Бей открыли памятник звезде комик-группы «Монти Пайтон» Терри Джонсу. Об этом сообщает Daily Post.

Автором бронзового памятника стал скульптор Ник Элфик. Она изображает одного из повторяющегося персонажей Терри Джонса из шоу «Летающий цирк Монти Пайтона» — голого органиста.

Краудфандинговая кампания по сбору средств на установку памятника была запущена в 2024 году другими членами «Монти Пайтон» — сэром Майклом Пэйлином и режиссером Терри Гиллиамом. Всего было собрано £120 тысяч.

«Мы запечатлели настоящего Терри. Все мы можем погладить его по попе даже после кончины. Дети будут это делать, и статуя засияет», — сказал на открытии памятника Гиллиам.

Понравился результат и Пэйлину.

«Я знаю, что немного глупо ставить статую комику, но Терри бы все это очень понравилось», — поделился он.

Двое других выживших участников «Монти Пайтон», Джон Клиз и Эрик Айдл, также поддержали кампанию.

Терри Джонса не стало в 2020 году в возрасте 77 лет после долгой борьбы с деменцией.

