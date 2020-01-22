«После битвы с деменцией»: умер основатель «Монти Пайтон»

Член комедийной группы «Монти Пайтон», режиссер, сценарист, композитор, историк и детский писатель Терри Джонс скончался на 78-м году жизни в Лондоне. Об этом сообщил агент артиста, передавший «Би-би-си» сообщение семьи умершего.

«Мы глубоко опечалены тем, что должны объявить о смерти любимого мужа и отца Терри Джонса. Терри скончался вечером 21 января 2020 года в возрасте 77 лет рядом со своей женой Анной Содерстром после долгой и чрезвычайно смелой битвы с редкой формой деменции», — сообщили родственники Джонса.

Они также рассказали, что в течение последних нескольких дней жизни артиста его жена и дети постоянно находились рядом.

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«Мы все потеряли доброго, веселого, теплого, творческого и по-настоящему любящего мужчину, чья бескомпромиссная индивидуальность, неустанный интеллект и необычайный юмор доставляли удовольствие бесчисленным миллионам человек на протяжении шести десятилетий», — добавили родные знаменитости.

В возрасте 74 лет у Джонса была диагностирована первичная прогрессирующая афазия — неврологический синдром, который негативно сказывается на речи. Согласно медицинским источникам, деменция обычно возникает у пожилых людей. Это заболевание является большой проблемой для близких больного, который сам зачастую не осознает, что с ним происходит. Страдающий деменцией человек нуждается в постоянном уходе и круглосуточном присмотре.

«Мы глубоко опечалены диагнозом «деменция» у Терри Джонса», — заявили в британском обществе Альцгеймера несколько лет назад.

Несмотря на значительное ухудшение здоровья, в 2017 году Джонс нашел в себе силы выступить на церемонии награждения BAFTA Cymru и рассказать о последствиях болезни. Также он сумел дать интервью вместе с давним другом и коллегой Майклом Пэйлином.

Скончавшийся артист был широко известен, в первую очередь, благодаря участию в британской комик-группе «Монти Пайтон». Он стал одним из основателей коллектива, первое шоу которого вышло на канале «Би-би-си» 50 лет назад — 5 октября 1969 года. Фактически Джонс являлся «закулисным» руководителем группы, исполняя функции режиссера и сценариста. Также артист известен благодаря исполнению большого количества комичных женских ролей — как правило, он выступал в образе дам «за пятьдесят».

Организованный «Пайтоном» проект «Летающий цирк» на протяжении нескольких лет оставался главным хитом английского телевидения. Параллельно с выпуском шоу они снимали художественные фильмы. До роспуска группы в 1983 году коллектив выпустил картины «А теперь нечто совсем другое», «Монти Пайтон и Священный Грааль», «Монти Пайтон: Житие Брайана» и «Смысл жизни по Монти Пайтону». Именно благодаря лентам с ироничным, саркастическим, острым и неизменно абсурдным юмором коллектив обрел всемирную известность.

Также резиденты «Монти Пайтон» работали над театральными постановками, собственным мюзиклом и пародийной рок-группой. По степени влияния их сравнивали с популярной британской группой The Beatles. После распада коллектива его участники Джон Клиз, Терри Гиллиам, Эрик Айдл, Терри Джонс и Майкл Пейлин начали заниматься сольной творческой деятельностью.