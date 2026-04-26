«Это животное, а не игрушка!»: у Киркорова требуют забрать собаку

Кадр из трансляции Муз ТВ

У певца Филиппа Киркорова требуют забрать собаку по кличке Леонардо. Интернет-пользователи считают, что из-за образа жизни артиста животное страдает. Об этом сообщает «Свита короля».

Telegram-канал публикует видео, как Киркоров играет с Леонардо в игру, переворачивая карточки лапкой собаки. Интернет‑пользователи резко раскритиковали поведение артиста под роликом.

«Это больше игрушка для выхода в свет, а не домашнее животное», «Старик в деменции, заберите у него щенка», «Киркоров, это животное, а не игрушка!» — написали в сети.

До этого Киркоров появился Леонардо на гастролях в Санкт-Петербурге. Певец говорил журналистам, что не издевается над питомцем, а просто не может надолго его оставить.

«Его сердце дрожит, у моего Леонардо… Мы решили устроить маленькое путешествие. Кто-то скажет: «Издевается над собакой!», а я отвечу: он просто не может жить без меня. Как и я без него. Он всегда со мной», — говорил он.

Накануне сообщалось, что с Киркорова едва не слетела корона на сцене во время его первого после инцидента с пиротехникой концерта в Петербурге.

Ранее СМИ раскрыли, что Стас Пьеха состоит в отношениях с молодой стилисткой Полиной Плехановой.

 
