Никита Михалков о войне культур на Ближнем Востоке: «Перспектив нет»

Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков высказался о конфликте на Ближнем Востоке. Своим мнением о ситуации в регионе он поделился в Telegram-канале «Бесогон».

Он выразил мнение, что США нечего противопоставить Ирану в войне культур.

«Даже если сравнить религиозную концентрацию и веру в Бога в Соединенных Штатах, допускающих существование Храма сатаны (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), и несгибаемую веру и доверие Мохаммеду, которые объединяют миллионы иранцев, мы поймем, что в этой ситуации перспектив у Соединенных Штатов нет», — написал он.

Михалков напомнил, что история США насчитывает 250 лет, а персидской цивилизации — несколько тысячелетий. По мнению Михалкова, сила духа помогает иранцам противостоять США.

«Вспомните, как во Вьетнаме нарушение комфорта жизни американских солдат приводило к их отказу от боевых вылетов, потому что яичницу подавали из яичного порошка, а не из натуральных яиц. Можно разбомбить дом, оккупировать чужую территорию, но люди, для которых комфорт и благообразное отражение себя в зеркале важнее невидимой, но несгибаемой силы духа, никогда не поймут, почему у них ничего не получается», — заключил он.

Накануне сообщалось, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи 27 апреля в пакистанском Исламабаде.

