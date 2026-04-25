Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Реальных пацанов» разбил чужую машину за 80 миллионов

Личный архив Владимира Селиванова

Звезда сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов (VAVAN) разбил чужую дорогую машину. Об этом сообщил «СтарХит» со ссылкой на самого артиста.

По словам Селиванова, он пришел в салон выбирать новую машину и увидел Aston Martin за 80 миллионов рублей. Актера узнали работники салона и разрешили ему сесть за руль, чего нельзя было делать. Артист завел мотор и случайно сдал назад, врезавшись в стоявший рядом «Мерседес».

«Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет, ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет, а с карьерой актера и певца придется повременить», — говорит 40-летний Селиванов.

В марте Владимир Селиванов сделал подарок супруге Александре — машину премиум-класса за 9 миллионов рублей. Артист также заказал персональный тюнинг и полностью изменил цвет машины.

«У меня самый лучший муж на свете! Теперь спокойно все помещаемся в машину. Большая семья — большие машины», — порадовалась Калмыкова.

Ранее звезда «Реальных пацанов» назвал гениев в шоу-бизнесе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
