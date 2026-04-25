Глюкоза о месяце детокса: «Пью шишку»

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, что месяц назад занялась очищением организма. О детоксе артистка рассказала на шоу «Кстати».

Одним из элементов дектоксикации Ионовой стали травяные отвары.

«Там очень все детально, ты пьешь шишку. Это такой отвар, там всякие травы, но основной ингредиент — шишка», — пояснила она.

Также Глюкоза отметила, что старается вовремя ложиться спать, чтобы не нарушать естественный цикл выработки гормонов.

Недавно врач-эндокринолог Виктория Садовская предостерегла от увлечения детокс-программами.

«В некоторых современных детокс-программах используются слабительные средства, которые способствуют быстрому снижению массы тела. Но данный эффект возникает на фоне потери организмом значительного объема жидкости, что может привести к обезвоживанию и, как следствие, к нарушению работы сердечно-сосудистой системы», — рассказала врач.

