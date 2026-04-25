Сын рассказал о самочувствии Бориса Щербакова после слухов о проблемах с сердцем

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий рассказал о самочувствии отца. Василия Щербакова цитирует ТАСС.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что Щербаков якобы отказался от больших корпоративов из-за проблем с сердцем.

«Нет, с ним все в порядке. Самочувствие хорошее», — заявил он.

76-летний Щербаков известен зрителю по фильмам «Шаг навстречу» (1975), «Долгие версты войны» (1975), «С любимыми не расставайтесь» (1979), «Битва за Москву» (1985), «Легенда №17» (2013) и др.

В конце февраля актер рассказал о том, как идет его восстановление после тяжелой операции.

25 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Борис Щербаков берет 600 тысяч рублей за 15-20 минут выступления.

Ранее звезда «Брата» перенес операцию на открытом сердце.