Адвокат об условиях содержания Чекалина в СИЗО: «Родных не пускают»

Адвокат Третьяков: Артем Чекалин будет находиться в СИЗО еще минимум полгода

Осужденный на семь лет Артем Чекалин находится в СИЗО «Бутырка», где ожидает рассмотрения апелляционной жалобы. Об этом сообщил его адвокат Константин Третьяков Super.ru.

Третьяков заявил, что Чекалин останется в заключении до рассмотрения апелляции. Он добавил, что этот процесс может затянуться на полгода.

«Он нормально, оптимист, настроен дальше. Пускают пока только адвокатов, родных не пускают, не дают разрешения», — сказал юрист.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, назначил ему штраф свыше 194 миллионов рублей. Чекалин с приговором не согласен, защита заявила представителям СМИ, что обжалует приговор.

Чекалин просил назначить ему условный срок, объяснив, что ему нужно растить троих детей, а его бывшая супруга блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) серьезно больна.

Чекалины являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в ОАЭ с использованием подложных документов. Дело в отношении Лерчек приостановлено ввиду ее болезни, она проходит лечение от рака желудка четвертой степени.

