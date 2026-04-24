Иванова плакала из-за санкций ЕС против Тимати: «Теперь без папы летать»

Подруга Ивановой заявила, что модель расстроилась из-за санкций ЕС против Тимати
halfbloodval/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель Валентина Иванова расстроилась из-за включения рэпера Тимати в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля» со ссылкой на подругу знаменитости.

«Валя несколько часов плакала, она так мечтала о совместных поездках, чтобы они показывали дочурке все красоты, Диснейленд. Говорит, что это очень несправедливо, ведь остальные дети Тимати все видели, а Эмме теперь без папы разве что летать», — сообщила инсайдер.

Источник Telegram-канала уточнила, что Тимати пообещал возлюбленной «уладить» этот вопрос.

Недавно Тимати отреагировал на то, что Евросоюз включил его в «черный список» фразой: «В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне — по фигу». 

2 августа Тимати стал отцом в третий раз. Валентина Иванова родила музыканту дочь. Мать рэпера Симона Юнусова публично поздравила сына и его возлюбленную с рождением ребенка. Она показала в личном блоге кадры, сделанные в роддоме. На одном из фото женщина перерезала пуповину.

Ранее мать внучки Пугачевой Гузель заявила, что скрывает от дочери родство с певицей.

 
