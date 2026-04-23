Тимати заявил, что ему «по фигу» на санкции Евросоюза

Mash: Тимати заявил об отсутствии счетов и недвижимости в Евросоюзе

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на то, что Евросоюз включил его в «черный список» в рамках в 20-го пакета антироссийских санкций. Комментарий у музыканта взял Telegram-канал Mash.

«В отличие от многих чиновников у меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне — по фигу», — сказал он.

В качестве причины для санкций в отношении Тимати ЕС указал поддержку рэпером специальной военной операции и воссоединения Крыма с Россией, а также участие в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина.

Помимо Тимати, в санкционный список попали начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Алексей Ртищев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Также ЕС в 20-й пакет санкций включил четырех российских журналистов. В документе они названы «пропагандистами». Отмечается, что попавшие под ограничения журналисты сохраняют возможность продолжать работу на территории Евросоюза. Кроме того, Брюссель ужесточил меры в отношении СМИ и «зеркальных» сайтов, они коснутся агентства Sputnik и телеканала RT.

Ранее в МИД РФ отреагировали на принятие ЕС 20-го пакета санкций.