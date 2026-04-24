Сабуров рискует выступить перед полупустым залом в Дубае

Стендап-комик Нурлан Сабуров привлек на свой концерт лишь четверть от возможной аудитории, которую вмещает Дубайская опера. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие пройдет 7 мая на русском языке. До этого были сообщения о субтитрах на арабском и хинди, но они не подтвердились.

На данный момент, утверждает агентство, на концерт Сабурова забронировано или реализовано не более 500 мест при общей вместимости зала 2 тыс. человек. Это означает, что заполняемость составляет всего 25–30%.

Инсайдеры из концертной индустрии отмечают, что текущая статистика может быть еще и частично искажена. Эксперт по организации концертов в Дубае рассказал, что организаторы часто закрывают передние ряды (около 150 мест), чтобы создать видимость полной раскупленности.

30 января Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. О введенных ограничениях он узнал 6 февраля, когда прилетел в Москву из Дубая. Как сообщал источник РИА Новости, решение приняли в интересах национальной безопасности, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

В тот же день Сабуров покинул страну и отправился в Алма-Ату. Позже он заявил, что его представители ведут работу с компетентными органами, чтобы прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что с лидера группы «Ногу свело!» хотят взыскать задолженность.

 
