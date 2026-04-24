В российской столице прошел 48-й Московский международный кинофестиваль

В Москве подвели итоги 48-го Московского международного кинофестиваля
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве подвели итоги 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ): объявлены лауреаты из разных стран и жанровых категорий. Об этом сообщается в Telegram-канале мероприятия.

Приз за лучшую режиссуру получил Антон Бильжо за фильм «Выготский». Российская экшен-драма «Отец» производства продюсерской компании «Киномир» и онлайн-кинотеатра «КИОН» при поддержке Минкультуры РФ удостоилась приза зрительских симпатий.

Золотой приз за лучший фильм присужден индийской драме «Страсть» режиссера Фазиля Разака. Специальный приз жюри получила испанско-румынская лента «Воздаяние» Даниэля Гусмана. В конкурсе «Русские премьеры» лучшим признан фильм Виктора Шамирова «Температура вселенной». Актерские награды вручили Сергею Гилеву (Россия, «Выготский») и Амрутхе Кришнакюмар (Индия, «Страсть»). Лучшим документальным фильмом стал китайский «Долгий путь домой» режиссера Сюйсуна Чжэна.

В этом году ММКФ проходил с 16 по 23 апреля. В фестивале приняли участие около 200 фильмов, включая 19 мировых и международных премьер и 96 российских премьер. В том числе в основной конкурсной программе представлены 13 картин из Италии, Аргентины, Индии, Республики Корея и других стран.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре пройдет Фестиваль российского кино.

 
