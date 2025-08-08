На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Светлана Пермякова рассказала о трудностях в воспитании дочери

Актриса Пермякова призналась, что испытывает трудности в воспитании дочери
true
true
true
close
s_permyakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Светлана Пермякова призналась, что испытывает трудности в воспитании дочери-подростка — 13-летней Варвары. Об этом сообщает «Пятый канал».

«У нас замечательный, прекраснейший подростковый пубертат, поэтому я наслаждаюсь каждым днем. Если девушки себя помнят в этот замечательный возраст, они сами понимают, как их там колбасило, куда бросало, и что они не понимали, что с ними происходит. Поэтому сейчас мы через это все проходим», — поделилась артистка.

По ее словам, она воспитывает дочь одна, потому что «мужчины сейчас стали очень инфантильными, очень слабыми». Актриса отметила, что у ее ребенка всегда был сложный характер, поэтому между ними часто возникали ссоры. Пермякова отметила, что она пытается найти подход к подростку, а не наказывать или давить на нее.

Варвара является единственным и долгожданным ребенком артистки, она родила ее в 40 лет от помощника Максима Скрябина.

В июле Светлана Пермякова раскрыла свой вес после похудения. По ее словам, за полгода она похудела на 22 кг. При росте 164 см сейчас она весит 78 кг. Знаменитость рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия».

Ранее Светлана Пермякова вспомнила, как ее обманул известный косметолог.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами