Светлана Пермякова рассказала о трудностях в воспитании дочери

Актриса Светлана Пермякова призналась, что испытывает трудности в воспитании дочери-подростка — 13-летней Варвары. Об этом сообщает «Пятый канал».

«У нас замечательный, прекраснейший подростковый пубертат, поэтому я наслаждаюсь каждым днем. Если девушки себя помнят в этот замечательный возраст, они сами понимают, как их там колбасило, куда бросало, и что они не понимали, что с ними происходит. Поэтому сейчас мы через это все проходим», — поделилась артистка.

По ее словам, она воспитывает дочь одна, потому что «мужчины сейчас стали очень инфантильными, очень слабыми». Актриса отметила, что у ее ребенка всегда был сложный характер, поэтому между ними часто возникали ссоры. Пермякова отметила, что она пытается найти подход к подростку, а не наказывать или давить на нее.

Варвара является единственным и долгожданным ребенком артистки, она родила ее в 40 лет от помощника Максима Скрябина.

В июле Светлана Пермякова раскрыла свой вес после похудения. По ее словам, за полгода она похудела на 22 кг. При росте 164 см сейчас она весит 78 кг. Знаменитость рассказывала, что в начале 2025 года обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия».

