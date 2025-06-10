«Это может произойти»: Митя Фомин рассказал о желании усыновить ребенка

Певец Митя Фомин задумался о детях — в беседе с НСН он признался, что давно строит планы об усыновлении ребенка. По словам артиста, он выбрал бы именно младенца, так как считает крайне важным воспитывать детей с самого раннего возраста, однако пока не решается на этот шаг, ведь сначала его следует хорошо обдумать.

«Периодически я думаю о приемном ребенке, значит, есть шанс, что это может произойти, — заявил исполнитель. — Столько несчастных, обездоленных детей, которые нуждаются в семье».

Он подчеркнул, что перед усыновлением нужно быть уверенным в своем решении, так как случаются ситуации, когда необдуманный шаг губит семьи. По словам Фомина, для воспитания приемного ребенка нужно быть несгибаемым и сильным человеком, поэтому он преклоняется перед людьми, которые на это пошли.

Кроме того, певец отметил недостаточность поддержки семей, заявив, что сумма материнского капитала, которую выделяют молодым мамам, должна быть значительно больше.

«Маловато материнского капитала, тем более сейчас всех просят рожать, считаю, надо стимулировать больше», — убежден артист.

До этого Митя Фомин рассказал, как относится к желанию современных людей отложить создание семьи до 30 лет. Он призвал молодежь не откладывать то, чего действительно хочется и получать удовольствие от жизни, которое приходит благодаря своевременным действиям.

Ранее в России запретили усыновлять детей гражданам стран, где разрешена смена пола.