Мизулина посмеялась над Shaman на концерте Булановой

Певец Shaman и Мизулина пришли с охраной на концерт Булановой

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и его жена, глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина посетили концерт Татьяны Булановой в сопровождении охраны. Об этом сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

Во время мероприятия Shaman рассмешил свою спутницу, спародировав популярный в сети танец артистов подтанцовки коллеги.

Концерт Булановой прошел в марте 2026 года в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Он был приурочен к юбилею творческой деятельности певицы. Программа включала как любимые хиты разных лет («Мой сон», «Не плачь», «Ясный мой свет», «День рождения»), так и свежие композиции.

До этого певец Shaman намекнул журналистам, что пока не торопится заводить детей со своей женой Екатериной Мизулиной. Он подчеркнул, что в этом вопросе не стоит торопить события. «Поживем — увидим, тут как Бог даст», — сказал Shaman.

5 ноября Shaman и глава ЛБИ сочетались в загсе Донецка. Пара отказалась от традиционных свадебных нарядов, вместо белого платья и костюма оделись в зеленую одежду, похожую на солдатскую форму.

