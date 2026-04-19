Лерчек рискует попасть в тюрьму, если уедет лечиться за границу

Адвокат Сергей Жорин разъяснил, может ли блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) выехать за границу на лечение на фоне приостановки уголовного дела из‑за тяжелой болезни. Его слова передает Woman.ru.

16 марта 2026 года Гагаринский суд Москвы приостановил производство по уголовному делу против Чекалиной из-за диагностированного у нее рака желудка четвертой стадии с метастазами.

Жорин пояснил, что приостановление производства по делу само по себе не означает, что человек «полностью свободен» и может без последствий уехать и не вернуться.

«При тяжелом заболевании суд вправе приостановить производство по делу, но мера пресечения в виде запрета определенных действий продолжает действовать в том объеме, который прямо указан в судебном постановлении. Обвиняемый обязан являться по вызовам и соблюдать установленные судом ограничения», --заявил эксперт.

Юрист уточнил, что не может комментировать конкретно дело против Чекалиной, поскольку связан адвокатской этикой. Однако, согласно букве закона, при подобных обстоятельствах процессуальная активность может быть возобновлена в случае, если обвиняемый скрывается или нарушает запреты. Ему также могут изменить меру пресечения на более строгую и объявить в розыск.

«Простыми словами, приостановка дела по болезни автоматически не означает разрешение на выезд, а процессуальный режим, который сохраняется для обвиняемого, накладывает определенные обязанности и риски», — сказал юрист.

Сейчас Лерчек проходит лечение в Москве, так как, по словам ее жениха, в России такие же сильные протоколы, как и в Китае, и в Корее. Однако близкие блогерши рассматривают вариант полететь за границу после курса химиотерапии ради реабилитации.

Ранее шоумен Кушанашвили усомнился в искренности больничных фото Лерчек.