Лолита вспомнила совет Пугачевой и назвала ее своим учителем

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения.

15 апреля Пугачевой исполнилось 77 лет. Милявская призналась в любви артистке и назвала ее своим учителем.

«Сколько лет мне понадобилось, чтобы внять вашему совету, просто встать и петь, не прикрываясь трюками и клоунадой, как Вы сказали. Отвечу, 15 лет с момента интервью! Спасибо Вам! Никогда не забуду каждое слово. Просто люблю и продолжаю делать домашние задания!» — поделилась певица.

Милявская поделилась разговором с Пугачевой, в котором артистка критикует ее за «клоунаду». Как считала Примадонна, Лолита боится, что ее и ее музыку будут воспринимать всерьез. По словам артистки, из-за этого Милявская прикрывается клоунадой на выступлениях. Лолита с ней согласилась.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее концертный директор Пугачевой назвала неправдой сообщения о ее возвращении.