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Стало известно о состоянии Лени Голубкова из МММ на фоне слухов о болезни

Актер Владимир Пермяков заявил, что обращался к врачам из-за медкомиссии
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Российский актер Владимир Пермяков, который более известен жителям по роли Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, вышел на связь после публикации сообщений об ухудшении самочувствия и болезни. В беседе с 360.ru он опроверг эти слухи, заявив, что обращался к врачам только ради прохождения медкомиссии.

«Да нет, это я комиссию проходил, чувствую себя хорошо, прекрасно», — заверил актер.

По его словам, недавно он завершил написание пьесы о вере и Боге, в которой главной темой стало «переосмысление нашей истории». Произведение понравилось как режиссерам, так и артистам, сообщил Пермяков. Он напомнил о призыве священников молиться за Россию, добавив, что Бог поможет «разрулить» все созданные врагами страны проблемы.

Напомним, сегодня Telegram-канал SHOT сообщил, что Пермяков обратился к врачам из-за жалоб в сердце, спине и шее. По его данным, врачи предварительно диагностировали 72-летнему Пермякову диабет. Ему запретили есть сало, колбасы, пить газированные напитки, жирные мясо и рыбу.

Ранее сообщалось о планах Лени Голубкова поставить пьесу о 90-х.

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