Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Культура

Бывший муж Гагариной стал отцом во второй раз

Бывший муж Гагариной Петр Кислов подтвердил рождение сына
petrkislov/yanazzorina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший муж певицы Полины Гагариной, актер Петр Кислов, стал отцом во второй раз. Актер подтвердил это в беседе с Telegram-каналом «Лотус Медиа».

Жена Кислова Яна Зорина родила сына 20 марта. Об этом стало известно только сейчас. Мальчика назвали Александром.

У Кислова также есть сын Андрей, который появился на свет в браке с Гагариной.

Петр Кислов играл в таких проектах, как «Закрытая школа», «Псих», «Черное солнце», «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Сеть», «Здесь кто-то есть...». Он работал в театрах: МХТ имени А. П. Чехова и Московский театр Олега Табакова. В 2005-м актер стал лауреатом высшей театральной премии города Москвы «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебютант».

В январе Полина Гагарина в выпуске шоу «Что о тебе думают?» рассказала о мужчине мечты. Зрители поинтересовались, кто мог бы стать идеальным мужем для звезды. По словам Гагариной, избранник должен быть интереснее нее.

По словам Гагариной, она готова быть гибкой и соглашаться с мужчиной, если ей «правильно заткнут рот».

Ранее Полина Гагарина ответила, когда планирует выйти замуж в третий раз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!