Названы самые популярные российские рок-группы

Группа «Король и шут» возглавила рейтинг популярных отечественных рок-исполнителей среди россиян. Об этом сообщает «КИОН Музыка» со ссылкой на свой анализ.

В топ также вошли рок-музыканты: Nautilus Pompilius, «Город 312», «Агата Кристи», «Ария», «АукцЫон», Uma2rman, «Чиж & Co» и «Пикник». Россияне чаще всего слушают такие песни в жанре рок, как «Крылья», «Скованные одной цепью» Nautilus Pompilius, «Дорога» «АукцЫона», «У шамана три руки» «Пикника», «Земля» «Маши и Медведей», «Потерянный рай» «Арии», «Лесник» «Короля и Шута», «Как на войне» «Агаты Кристи», «Девушка по городу» Вячеслава Бутусова и «31-я весна» «Ночных снайперов».

Рок наиболее популярен в регионах: Москва, Иркутск, Санкт-Петербург, Новосибирск и Владивосток. Отмечается, что в онлайн-кинотеатре «КИОН» заметно вырос интерес к историям культовых музыкантов, прежде всего связанных с фигурой Элвиса Пресли.

Исследование приурочено к выходу сериала «Отпечатки».

«Интерес к року сегодня развивается сразу в двух направлениях: слушатели возвращаются к проверенной классике, а зрители — к историям о культовых музыкантах. Сериал «Отпечатки», в котором рок становится важной частью характера героини, органично продолжает этот тренд», — отметили в пресс-службе.

Ранее Плотников рассказал о моменте, который впечатлил его на съемках «Король и Шут. Навсегда».