Дмитрий Маликов впервые выступит в Петербурге с фортепианным концертом

Певец и композитор Дмитрий Маликов впервые представит сольный фортепианный концерт в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Программу под названием «PianomaniЯ» зрители смогут увидеть 20 апреля в Большом зале филармонии. Как сообщают организаторы, концерт станет «мостиком между классической и современной музыкой». В программе — традиции русской классики, современные аранжировки и этнические мотивы.

«Выступление Дмитрия будет изысканным и запоминающимся! Ведь по-другому музыкант работать не умеет. Это он неоднократно доказывал на разных концертных площадках страны. Его музыка, где главным критерием является искренность, способна проникать в сердца», — поделились организаторы концерта.

Дмитрий Маликов известен не только как эстрадный исполнитель («С чистого листа», «Звезда моя далекая»), но и как серьезный инструменталист. Фортепианные концерты он регулярно даёт на ведущих академических площадках страны. Он выпустил шесть инструментальных альбомов и написал музыку для многосерийного фильма «И все-таки я люблю».

Ранее группа «Кирпичи» пообещала поклонникам интересный концерт в Петербурге.