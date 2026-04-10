Муж Инстасамки предъявил претензии Галустяну и Бузовой после испытаний в «Сокровищах императора»

Рэперша Инстасамка (Дарья Еропкина) и ее муж Moneyken (Олег Еропкин) высказали претензии Михаилу Галустяну и Ольге Бузовой после первого дня испытаний в шоу «Сокровища императора». Эксклюзивные кадры из премьерного выпуска проекта оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Во время обсуждения испытаний с ведущими реалити Инстасамка отметила, что в Китае вышла из зоны комфорта.

«После Москвы мне теперь кажется, что мы такие изнеженные. Здесь было нереально сложно без помощников, без охраны, без машины», — заявила артистка.

Инстасамку поддержал муж, который решил пожаловаться Галустяну и Бузовой. Он признался, что несколько раз даже хотел сдаться из-за трудностей, с которыми им с женой пришлось столкнуться.

«Я сегодня только думаю весь день, что вы за типы? Потому что начинается день, я думаю, это как будто школа. Первый день, все приходят после каникул, вы такие: «Родные, вот вам утка по-пекински, одно занятие какое-то и идите». Этот день — это просто издевательство какое-то. Я человек, обласканный хорошим образом жизни. Чтобы вот так себя чувствовать, зачем мне все это? Реально, это настолько выбивает землю из-под ног», — высказал Moneyken ведущим.

Однако уже после собрания в интервью пара поделилась, что это был «шок первого дня». Еропкин даже поблагодарил шоу за возможность испытать себя.

«Это был культурный шок первого дня, когда ты из своей удобной оболочки, мыльного пузыря попадаешь в какой-то Бикини Боттом и понимаешь, что тебе никто не поможет», — заявил продюсер.

Первый выпуск шоу выйдет в эфир на телеканале ТНТ 12 апреля.

