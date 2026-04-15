«Только с кустов»: актриса Кожевникова отказалась от продуктов из магазина

Звезда сериала «Универ», актриса Мария Кожевникова заявила, что больше не покупает фрукты и овощи в магазинах. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что все выращивает своими руками в специальной теплице, так как ее семья больше не доверяет магазинным продуктам.

«Мы делаем большую теплицу, все сами будем сажать, хочется есть прямо с кустов, а не из магазина. К сожалению, есть весь год такие свежие овощи и фрукты не получится, поэтому пока саженцы будут расти, придется искать витаминную замену в виде семечек, злаков, трав и иных природных продуктов», — сообщила актриса.

По ее словам, она сама впервые решила перейти на продукты со своего огорода, а ее близкие поддержали эту идею.

Напомним, до этого Мария Кожевникова раскрыла секрет быстрого похудения после праздничных застолий – она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры. По словам звезды, вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому привычка поздно засыпать сильно портит фигуру.

