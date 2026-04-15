Звезда «Универа» раскрыла необычный способ быстрого похудения

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова раскрыла секрет быстрого похудения после праздничных застолий. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что при наборе лишнего веса в первую очередь старается восстановить сон, который крайне важен для стройной фигуры.

«Вся гормональная система восстанавливается во время сна, поэтому лучше не засиживаться допоздна», — заявила актриса, добавив, что сама нередко страдает из-за нарушения режима, поэтому в первую очередь при наборе лишних кило обращает на это внимание.

Также актриса подчеркнула важность питания, рассказав, что регулярно сдает анализы и проверяет, каких микроэлементов не хватает, а после этого пьет витамины. Все это Кожевникова сочетает с регулярными тренировками, отдавая предпочтение кардио.

Напомним, 13 апреля на ТНТ стартовал новый сезон сериала «Универ. 15 лет спустя», одним из главных событий которого стало возвращение Аллочки в исполнении Кожевниковой. Подробнее о том, почему актриса отказывалась возвращаться к своему персонажу и что заставило ее передумать, она рассказала в интервью «Газете.Ru».

Ранее звезда «Холопа» заявила, что на «Оземпике» набрала еще больше лишнего веса.