«Он же не Киркоров»: Павленко раскрыл причины хейта Александра Петрова

Актер Александр Петров часто сталкивается с хейтом в свой адрес из-за одной главной причины – зависти к своему таланту. Об этом в интервью «Леди Mail» заявил его друг, коллега по готовящемуся к выходу фильму «Коммерсант» Никита Павленко. Он подчеркнул, что многие зрители привыкли к «кино-фастфуду» и ситкомам, поэтому не готовы воспринимать работы высокого уровня, в которых снимается Петров.

Павленко подчеркнул, что знает Петрова как «тысячеликого» и очень талантливого актера. По его мнению, сыгранные им персонажи всегда непредсказуемы – зрители не знают, чего от них ждать, что доказывает его профессионализм. Он также подчеркнул, что уважает Петрова за личные качества и помощь людям.

«Для меня он — не просто коллега, а близкий друг, которого я безмерно люблю и уважаю. А хейт, что хейт… Он, наверное, даже должен существовать у артиста. Александр Петров же не Филипп Киркоров, чтобы всем нравиться», — добавил актер.

Он также отметил, что сам редко сталкивается с хейтом, так как старается не следить, что о нем пишут в интернете. По словам Павленко, ему достаточно знать, что сыгранные им роли дарят зрителям эмоции, помогают бороться с тяжелыми обстоятельствами.

«Я нередко получаю письма от матерей с благодарностями, что их дети выздоровели на моем творчестве», — отметил Павленко.

До этого Петров рассказал, что пока не готов становиться режиссером. По его словам, он получает множество предложений снять кино, но отказывается от них, так как считает, что еще недостаточно раскрыл себя в актерской профессии, чтобы начинать карьеру режиссера.

Ранее сообщалось, что в России пройдет премьера сериала о работе сотрудников российских спецслужб.

 
Теперь вы знаете
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
