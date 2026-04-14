Баста и Гуф повторили фото 16-летней давности

Рэперы Баста и Гуф повторили фото 16-летней давности
bastaakanoggano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэперы Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) и Гуф (Алексей Долматов) повторили совместное фото 16-летней давности. Они опубликовали снимки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Вакуленко и Долматов снялись в честь нового альбома «Баста/Гуф 2026». Фото, которое они повторили, было сделано в 2010 году. Артисты призвали поклонников делиться своими снимками с давними приятелями.

«Теперь ваша очередь! Опубликуйте два совместных фото с вашим давним другом — с разницей в несколько лет. В посте расскажите историю или интересный факт о вашей дружбе», — отметили певцы.

В марте звезда «Слова пацана» Слава Копейкин сообщил, что исполнит роль Басты в автобиографическом фильме рэпера. Проект получил рабочее название «Баста. Начало игры». Копейкин назвал Вакуленко «маэстро всея русского рэпа». Артист признался, что не может поделиться подробностями своей роли. Позже он рассказал, что похудел для проекта на 12 кг. На данный момент проходит подготовительный период к съемкам кино.

Ранее Гуф прекратил отношения с рехабом после кончины человека.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
