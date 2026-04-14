Комик Джон Стюарт узнал себя на мемном фото с Трампом-целителем

Deadline: американский комик Стюарт нашел себя на мемном фото с Трампом

Американский комик, ведущий телешоу The Daily Show Джон Стюарт узнал себя на изображении, которое ранее опубликовал президент США Дональд Трамп. На этом фото, сгенерированном ИИ и ставшем впоследствии мемом, американский лидер изображен в образе мессии, исцеляющего пациента.

Как пишет американский портал Deadline, Стюарт во время недавнего выпуска своего шоу долго вглядывался в фотографию, увеличивал ее и даже положил руку на голову, чтобы убедиться в сходстве.

«До сих пор я и не осознавал, насколько я похож на прокаженного. Судя по этой картинке, какое-то время мне было нелегко, и меня это до чертиков пугает», – пошутил ведущий.

12 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал собственное изображение, на котором предстал в роли целителя. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет.

Позже американский лидер заявил, что только «фейковые СМИ» предполагали, будто на картинке он изображен в роли врача, который помогает людям выздоравливать.

После критики президент удалил из своей соцсети это изображение.

Ранее священник заявил, что Трамп в образе мессии оскорбляет всех нормальных людей.