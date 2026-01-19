Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

«Взяла на себя всю заботу о Евочке»: Лолита поблагодарила мать в день ее 83-летия

Певица Лолита поздравила мать с 83‑летием и поблагодарила за помощь с дочерью 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27654907_rnd_2",
    "video_id": "record::93d738bb-3c38-4da8-a021-7bdfa973a47e"
}

Певица Лолита Милявская поблагодарила в Telegram-канале свою мать Аллу Дмитриевну Никифорову за ценные уроки, которые родительница давала ей на протяжении жизни и помощь в воспитании дочери Евы.

Милявская обратилась к матери с трогательным посланием, поскольку 19 января женщине исполнилось 83 года. Певица заявила, что гордится Аллой Дмитриевной, которая научила ее, среди прочего, не бояться терять материальное.

«В 79 ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями <…> Спасибо тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой, взяв на себя всю заботу о Евочке», — сказала она.

Также Милявская отметила, будучи ребенком, много спорила с матерью, а сейчас понимает, что родительница всегда была права. Она пожелала ей жить долго и счастливо.

Свое обращение певица сопроводила видеороликом, на котором Алла Дмитриевна запечатлена с внучкой Евой. На видео Милявская восхищается внешним видом 83-летней женщины, называя ее «француженкой».

Ранее модель Полина Диброва намекнула, что задумалась о разводе еще 10 лет назад.
 
Теперь вы знаете
Богатые тоже плачут. Как детские травмы и установки мешают зарабатывать деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+