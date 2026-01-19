«Взяла на себя всю заботу о Евочке»: Лолита поблагодарила мать в день ее 83-летия

Певица Лолита поздравила мать с 83‑летием и поблагодарила за помощь с дочерью

Певица Лолита Милявская поблагодарила в Telegram-канале свою мать Аллу Дмитриевну Никифорову за ценные уроки, которые родительница давала ей на протяжении жизни и помощь в воспитании дочери Евы.

Милявская обратилась к матери с трогательным посланием, поскольку 19 января женщине исполнилось 83 года. Певица заявила, что гордится Аллой Дмитриевной, которая научила ее, среди прочего, не бояться терять материальное.

«В 79 ты оставила свою квартиру, которую любила, с цветами на подоконнике, взяв только пакет с фотографиями <…> Спасибо тебе за то, что дала мне возможность заниматься любимой работой, взяв на себя всю заботу о Евочке», — сказала она.

Также Милявская отметила, будучи ребенком, много спорила с матерью, а сейчас понимает, что родительница всегда была права. Она пожелала ей жить долго и счастливо.

Свое обращение певица сопроводила видеороликом, на котором Алла Дмитриевна запечатлена с внучкой Евой. На видео Милявская восхищается внешним видом 83-летней женщины, называя ее «француженкой».

