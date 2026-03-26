Инстасамка анонсировала трек с Бузовой

instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка (Дарья Еропкина – настоящее имя) в Telegram-канале анонсировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) трек с Ольгой Бузовой.

«Фит с Бузи-бузи ждем? А я уже слушаю демо», — поделилась артистка.

В декабре Инстасамка возмутилась обвинениям в плагиате песни Бейонсе «Where is my husband!». Пользователи сети заметили сходства хита Бейонсе с новой песней Еропкиной «Премиум подписка на жизнь».

Инстасамка не стала отрицать, что вдохновлялась песней «Where is my husband!». Певица призналась, что при работе над треком она вдохновлялась зарубежными коллегами и адаптировала их стиль для российской аудитории.

В том же месяце продюсер Сергей Дворцов заявил, что в России необходимо запретить песни Инстасамки. По мнению шоумена, треки певицы не соответствуют нормальному укладу жизни, поэтому следует принять меры. Он заявил, что многие хиты звезды посвящены пошлости и разврату.

Примером пропаганды продажности в творчестве певицы Дворцов назвал ее популярный трек «За деньги да». По мнению продюсера, россияне хотят слушать патриотические песни, а не вульгарные треки, которые отличаются «похабным» содержанием.

Ранее Инстасамка устроила скандал в салоне красоты.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
