«Откровения пишут»: экс-солист «На-На» Соколов об общении с поклонницами

Певец Соколов заявил, что не ходит на личные встречи со своими поклонницами
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-солист группы «На-На» Павел Соколов раскрыл, что по-прежнему получает много внимания со стороны поклонниц, которые иногда даже преследуют его. Слова певца передал «Пятый канал».

Соколов признался, что внимание фанаток его радует, однако он предпочитает им не злоупотреблять. Певец с удовольствием читает письма поклонниц и принимает букеты во время выступлений, но на личные встречи один на один он не соглашается.

«Пишут часто, такие откровения пишут девочки. Приятно абсолютно, абсолютно приятно. С поклонницами я хожу на свидания только когда нас много, и это называется встречей поклонников», — подчеркнул артист.

По мнению Соколова, чувства фаната, который выражает любовь к знаменитости, являются особенными. Певец сравнил их с оголенным нервом, поскольку они особенно ранимы и требуют бережного отношения. Он отметил, что всегда старается не обидеть своих поклонников и «не швыряет в них» негативные эмоции.

Артист признался, что сам испытывал подобные чувства, поскольку раньше был фанатом своей супруги Виктории.

В 2025 году Павел Соколов заявил, что у продюсера Бари Алибасова есть уникальный талант, который позволяет ему «делать крутых звезд». По словам певца, правильному подходу способствуют система, жесткость и постоянная работа. Соколов подчеркнул, что Алибасов был жестким руководителем, который разрешал музыкантам расслабляться только после хорошо выполненной работы.

Ранее солистка «Винтажа» оценила танец фаната в зале и взяла его в группу.

 
