Звезда «Дома-2» призналась, что весила 26 килограммов

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогерша Мария Кохно рассказала о своей борьбе с анорексией. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Кохно, экстремальное похудение едва не стоило ей жизни.

«Мой вес был 26 килограммов. Сейчас я помогаю девочкам по всему миру, которые болеют анорексией и булимией. Поэтому я не могу пропагандировать худобу, да и самая сейчас, собственно говоря, набрала вес», — поделилась Кохно.

Сейчас девушка хочет прививать женщинам здоровое отношение к своему телу.

«Весы я выкинула давно из дома. По возможности — правильное питание и спорт, но изнурять себя диетами не стоит, потому что последствия потом катастрофические для организма, просто катастрофические», — заключила Кохно.

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