Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дома-2» призналась, что весила 26 килограммов

Звезда шоу «Дом-2» Кохно рассказала о борьбе с анорексией

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», блогерша Мария Кохно рассказала о своей борьбе с анорексией. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам Кохно, экстремальное похудение едва не стоило ей жизни.

«Мой вес был 26 килограммов. Сейчас я помогаю девочкам по всему миру, которые болеют анорексией и булимией. Поэтому я не могу пропагандировать худобу, да и самая сейчас, собственно говоря, набрала вес», — поделилась Кохно.

Сейчас девушка хочет прививать женщинам здоровое отношение к своему телу.

«Весы я выкинула давно из дома. По возможности — правильное питание и спорт, но изнурять себя диетами не стоит, потому что последствия потом катастрофические для организма, просто катастрофические», — заключила Кохно.

Накануне модель и блогерша Алена Шишкова опровергла слухи о том, что она сделала липосакцию ради похудения.

Ранее актер Павел Деревянко объяснил свою роль в скандале с криптофирмой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий