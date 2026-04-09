Бахрушинский музей открыл выставку к 70-летию театра «Современник»

Бахрушинский театральный музей совместно с Московским театром «Современник» представил выставочный проект «Художники эпохи «Современника»», приуроченный к 70-летию легендарного театра, сообщила пресс-служба музея.

Экспозиция открылась в Мастерской Давида Боровского. Она объединила более 170 экспонатов – макеты декораций, эскизы костюмов и сценографии из фондов Бахрушинского музея, архива театра «Современник», собрания Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, а также частных коллекций.

«В юбилейный сезон для нас важно говорить о «Современнике» как о театре соавторства, где художник всегда был равноправным создателем спектакля. Эта выставка в пространстве мастерской Давида Боровского – художника, тесно связанного с театром, – объединяет имена Мессерера, Кочергина, Бархина и других мастеров, сформировавших его визуальный образ. Здесь можно увидеть, как из эскиза и макета рождался сценический мир, который определяет лицо «Современника» на протяжении десятилетий», – отметил художественный руководитель театра «Современник», председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

Архитектурное решение экспозиции было разработано Александром Боровским – сценографом, театральным художником и сыном Давида Боровского. Оно отсылает к фасаду театра «Современник» на Чистопрудном бульваре. Пространство выставочного зала организовано в виде колоннады, напоминающей ротонду у входа в театр, а макеты декораций и эскизы размещены между колоннами, что превращает экспозицию в метафору театрального пространства.

Повествование выставки идет от ночи с 15 на 16 апреля 1956 года, когда на учебной сцене Школы-студии МХАТ состоялась премьера спектакля «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова в постановке Олега Ефремова. Это событие стало отправной точкой для создания Студии молодых актеров – будущего театра «Современник». Далее экспозиция выстроена как визуальная хроника театра – от первых постановок конца 1950-х годов до спектаклей юбилейного сезона 2025–2026.

Выставка будет открыта для посетителей с 9 апреля по 6 сентября.

