Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Курске прошла акция «Ночь театрального искусства»

РИА Новости Курск

Курск присоединился к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, сообщается в Telegram-канале «РИА Курск».

Акция прошла в трех музеях: Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курский государственный театр кукол и Центр театрального творчества «Ровесник» имени И. В. Селиванова.

В Курском драматической театре имени А. С. Пушкина показали спектакль по рассказу О. Генри, режиссером которого стал заслуженный артист России Александр Швачунов.

«В театр я хожу очень давно, очень люблю все постановки нашего театра. Стараюсь посещать все премьеры», — поделилась впечатлениями зрительница Анна Овсянникова.

Также в театре провели мастер-классы по актерскому мастерству.

В Курском государственном театре кукол подготовили специальную программу об истории и традициях кукольного искусства.

Кроме того, в Центре театрального творчества «Ровесник» имени И. В. Селиванова прошел показ документального фильма «Энтузиасты романтики… Годы в дороге», а также провели экскурсию.

«Несмотря на позднее время, все места в зале почти заняты. Это говорит о том, что театральное искусство в нашем регионе любят и ценят», — отметил министр культуры Курской области Алексей Конорев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!