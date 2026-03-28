В Курске прошла акция «Ночь театрального искусства»

Три театра Курска присоединились к акции «Ночь театрального искусства»

Курск присоединился к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей РФ, сообщается в Telegram-канале «РИА Курск».

Акция прошла в трех музеях: Курский государственный драматический театр им. А. С. Пушкина, Курский государственный театр кукол и Центр театрального творчества «Ровесник» имени И. В. Селиванова.

В Курском драматической театре имени А. С. Пушкина показали спектакль по рассказу О. Генри, режиссером которого стал заслуженный артист России Александр Швачунов.

«В театр я хожу очень давно, очень люблю все постановки нашего театра. Стараюсь посещать все премьеры», — поделилась впечатлениями зрительница Анна Овсянникова.

Также в театре провели мастер-классы по актерскому мастерству.

В Курском государственном театре кукол подготовили специальную программу об истории и традициях кукольного искусства.

Кроме того, в Центре театрального творчества «Ровесник» имени И. В. Селиванова прошел показ документального фильма «Энтузиасты романтики… Годы в дороге», а также провели экскурсию.

«Несмотря на позднее время, все места в зале почти заняты. Это говорит о том, что театральное искусство в нашем регионе любят и ценят», — отметил министр культуры Курской области Алексей Конорев.