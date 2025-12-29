Размер шрифта
Кошки Куклачева отказались работать после инфаркта дрессировщика

Дрессировщик Куклачев рассказал, что кошки не работали во время его госпитализации
Антон Денисов/РИА «Новости»

Дрессировщик, народный артист России и клоун Юрий Куклачев рассказал kp.ru, что кошки театра перестали работать после его госпитализации.

Куклачев отметил, что после его инфаркта некоторые кошки отказались есть и работать.

«Я же первое отделение отработал — и меня увезли. Я сыну Диме успел сказать: с моими кошками работай. Так они все отказались! Ни одна моя не вышла. Они как почувствовали — папе плохо», — вспомнил артист.

Куклачев сравнил своих кошек с экстрасенсами. Дрессировщик уверен, что питомцы переживали за его самочувствие. По его словам, кошки ощущают человека на энергетическом уровне.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

12 апреля сообщалось, что Куклачев проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун» в «Вегас холле». После выступления ему стало плохо, на машине скорой помощи артиста увезли в больницу. На самом выступлении артист выглядел бодрым, играл на аккордеоне и улыбался зрителям. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный говорил, что он перенес обширный инфаркт, ему провели операцию.

Ранее был назван самый частый вопрос россиян в цирке.

