Гусейн Гасанов выплатил сотни миллионов рублей долга

Адвокат блогера Гусейна Гасанова Михаил Юсупов рассказал, что его подзащитный выплатил сотни миллионов рублей долга. Представителя блогера цитирует ТАСС.

По словам Юсупова, Гасанов еще в 2024 году погасил налоговую задолженность в размере 170 млн рублей, а вместе с пенями и штрафами выплаты составили около 300 млн рублей.

Накануне Пресненский суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении Гасанова. Следствие установило, что, будучи индивидуальным предпринимателем, Гасанов скрыл свой настоящий заработок и не уплатил налоги в бюджет России на сумму более 170 млн рублей.

В сентябре 2025 года Федеральная налоговая служба ликвидировала последнюю компанию Гасанова — «Банда Фудс», созданную в 2023 году для производства роллов. Компания не принесла прибыли, а долг составил около 800 тыс. рублей. Гасанова обязали погасить задолженность, однако он покинул территорию России.

