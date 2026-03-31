Дина Корзун объяснила важность смыслов в фильмах

Актриса Дина Корзун заявила, что люди любят фильмы за их смыслы

Актриса Дина Корзун заявила, что зрители любят фильмы за то, что в них заложены смыслы. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

«Всегда очень важно закладывать смыслы в кино. Мы любим кинематограф за фильмы со смыслами», — сказала Корзун.

Актриса отметила, что развлекательные проекты также важны. Однако, по ее мнению, сегодня зрителей больше интересуют кинокартины, которые наполнены глубокими посылами.

При этом знаменитость подчеркнула, что серьезные темы тоже можно освещать разными способами, в том числе и с помощью юмора.

До этого режиссер, кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что необходимо предотвратить захват кинематографа искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, для этого государства всего мира должны законодательно ограничить использование нейросетей при производстве фильмов. Однако пока таких норм нет. Режиссер отметил, что ИИ опасен для киноиндустрии, поскольку может полностью заменить собой многих специалистов, оставив их без работы.

