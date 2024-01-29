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«Залы полны, люди смотрят»: Дина Корзун о санкциях и российском кино

Актриса Дина Корзун заявила, что западные санкции помогли российскому кино

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BBC Television Centre

Актриса Дина Корзун в разговоре с aif.ru заверила, что западные санкции помогли российскому кинематографу встать на путь развития.

«Залы полны, люди смотрят. У нас снимают очень хорошо и качественно. Мы научились это делать. У нас замечательные артисты, и есть профессионалы в каждой сфере кинопроизводства. Санкции нас мобилизуют. Вроде, весь мир против нас, а мы становимся только лучше, крепче, профессиональнее. Так что все на пользу, все во благо», — подчеркнула Корзун.

Она отметила, что хотела бы видеть больше «смыслов» в российских фильмах. Корзун уточнила, что сейчас зрители обращают все больше внимания на шоу, спецэффекты, качество звука и изображения. Однако, считает артистка, действительно «нетленный» кинематограф, который западает людям в душу, основан в первую очередь на качественном сценарии. Корзун убеждена, что российским фильмам не хватает именно хорошего сценария и глубокого смысла.

Ранее Александр Войтинский призвал увеличить финансирование российского кино.

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