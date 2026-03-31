Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Бледанс поддержала введение шестидневки в России: «Если хотят хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать»

«Газета.Ru»

Актриса Эвелина Бледанс не нашла ничего плохого в идее ввести в России шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что люди должны много трудиться, чтобы хорошо зарабатывать.

Бледанс стала участницей Форума технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее», организованного политической партией «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В разговоре с журналистами актриса рассказала, что думает по поводу инициативы по увеличению рабочих часов для россиян. Она призналась, что сама работает даже больше 12 часов в день.

«Я работаю шесть дней в неделю и 12 часов – это моя минимальная смена. Поэтому сейчас не буду говорить: «Бедные россияне! Им сказали столько работать!» Россияне сами выбирают, сколько им работать, должность, службу, компанию и так далее. У нас актерская смена 12 часов. Плюс ты добираешься туда два часа и назад столько же. И того 14-16 часов! На сон остается не так много. Поэтому я думаю, что, если россияне хотят хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать. Такое предложение в Госдуме обязательно будет рассмотрено. А уж как проголосуют, покажет время. Может, народ скажет: «Если вы нам так хорошо платите, то мы и будем работать столько». Если мне хорошо платят, то я могу работать трое суток и не спать», — заявила Бледанс.

С предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю выступил бизнесмен Олег Дерипаска. Инициативу он объяснил необходимостью справляться с «тяжелой трансформацией» экономики. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею и отметил, что это вызовет всеобщее недовольство.

Ранее Эвелина Бледанс поделилась кадрами в бикини.

 
Теперь вы знаете
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!