Бледанс поддержала введение шестидневки в России: «Если хотят хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать»

Актриса Эвелина Бледанс не нашла ничего плохого в идее ввести в России шестидневную рабочую неделю со сменами по 12 часов. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что люди должны много трудиться, чтобы хорошо зарабатывать.

Бледанс стала участницей Форума технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее», организованного политической партией «Новые люди» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В разговоре с журналистами актриса рассказала, что думает по поводу инициативы по увеличению рабочих часов для россиян. Она призналась, что сама работает даже больше 12 часов в день.

«Я работаю шесть дней в неделю и 12 часов – это моя минимальная смена. Поэтому сейчас не буду говорить: «Бедные россияне! Им сказали столько работать!» Россияне сами выбирают, сколько им работать, должность, службу, компанию и так далее. У нас актерская смена 12 часов. Плюс ты добираешься туда два часа и назад столько же. И того 14-16 часов! На сон остается не так много. Поэтому я думаю, что, если россияне хотят хорошо зарабатывать, надо хорошо поработать. Такое предложение в Госдуме обязательно будет рассмотрено. А уж как проголосуют, покажет время. Может, народ скажет: «Если вы нам так хорошо платите, то мы и будем работать столько». Если мне хорошо платят, то я могу работать трое суток и не спать», — заявила Бледанс.

С предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю выступил бизнесмен Олег Дерипаска. Инициативу он объяснил необходимостью справляться с «тяжелой трансформацией» экономики. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал идею и отметил, что это вызовет всеобщее недовольство.

Ранее Эвелина Бледанс поделилась кадрами в бикини.