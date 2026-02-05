«Неподдельная связь»: актер Артем Кошман о роли родителей в жизни детей

Актер Артем Кошман заявил, что особенной ценный урок, который родители способны преподать своим детям, — это доверие. Его слова передал «Пятый канал».

По мнению Кошмана, в семье необходимо быть честными друг с другом, а также уметь доверять и просто любить.

«Есть, конечно, стыдная история, но было бы интересно поделиться ими с родителями, этими историями, потому как это неподдельная связь, которая вас связывает. Я думаю, лучше быть честными по отношению друг к другу. Вы семья, а второй семьи не бывает», — отметил артист.

Он также рассказал, что в детстве родители часто его ругали и хвалили. При этом взрослые научили Кошмана, что хорошо делать, а что плохо. Однако с возрастом актер понял, что существует только собственный выбор, а самым ценным уроком родителей стало доверие.

