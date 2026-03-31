«На бывшую похожа»: Киркоров обнял фанатку, сохранившую билет с концерта 1997 года

Певец Киркоров обнял фанатку, сохранившую билет на его концерт 1997 года
Певец Филипп Киркоров обнял поклонницу, которая сохранила билет на его концерт в 1997 году. Об этом сообщает Телеграм-канал «Проспекта Мира».

Киркоров рассказал на своем концерте в Красноярске, что фанатка Ирина связалась с ним в соцсетях. Именно там она показала артисту свой билет на выступление в том же городе, но 29 лет назад. Во время концерта певец пригласил фанатку на сцену.

«То есть день в день, 29 лет назад я в Красноярске у вас выступал, представляете? И она этот билет сохранила. Это вы? Она была маленькой, наверное. Ой, прямо на мою бывшую похожа», — заявил артист.

Поклонница рассказала, что впервые посетила концерт Киркорова в 1994 году. Она отметила, что в 1997-м ей было 17 лет.

«17 лет? А вы хорошо сохранились! Но у вас шансов не было, я был занят на тот период. Вот если бы это было потом, может быть, шанс бы и появился», — отметил артист.

Киркоров подарил фанатке декоративную композицию из цветов. Он поблагодарил поклонницу за верное служение его творчеству.

Ранее Киркоров сообщалось, что заплатит за курение в аэропорту Барнаула.

 
Теперь вы знаете
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
