Pompeya даст большой концерт в Петербурге

Российская музыкальная группа Pompeya 4 апреля даст большой концерт в клубе «Космонавт». Об этом представители клуба рассказали «Газете.Ru».

Pompeya — группа, поющая на английском языке и создающая музыку на стыке диско и фанк 70-х, инди- и поп-музыки 80-х и 90-х.

Широкую известность в России коллектив получил после выхода клипа на песню «Cheenese» и одноименного «Cheenese EP» в 2010 году, a также дебютной пластинки «Tropical» в мае 2011 года, в которую вошла самая знаковая на данный момент песня группы — «90». В этот период Pompeya начала гастрольную деятельность и, выступив вместе с Stereophonics и Travis, а также получив клубную премию «Золотая горгулья», закрепила за собой статус независимой группы с растущей и преданной аудиторией.

В 2026 году году дебютный альбом Pompeya отмечает 15-летие.

