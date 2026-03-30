Пластический хирург об изменениях во внешности Арзамасовой: «Все делается ювелирно»

Пластический хирург Мадина Осман предположила в беседе с «Газетой.Ru», что актриса Елизавета Арзамасова улучшила внешность при помощи хирургического вмешательства и эстетических процедур.

По словам специалиста, звезда сериала «Папины дочки» действительно могла скорректировать лицо. Однако Осман подчеркнула, что коллеги проделали «ювелирную» работу.

«Изначально Лизу Арзамасову в сериале «Папины дочки» позиционировали как девушку не гламурную, с посредственной внешностью, но с большим интеллектуальным багажом. У меня есть ощущение, что в жизни она тоже такой же человек, который не слишком заморочен на внешности. Есть в ней утонченность, аристократичность, даже некоторая инфантильность. Наверное, имея неидеальную внешность, сложно было бы воздержаться от пластических операций и эстетических процедур. Она не исключение. Как публичный человек, она, наверняка, будет пытаться улучшить свою внешность. Но абсолютно точно можно сказать — все, что ей делают специалисты, делается ювелирно, точечно, не меняя основных пропорций лица и общего восприятия ее как человека», — отметила Осман.

Арзамасову заподозрили в пластике после свежих фото в социальных сетях. Муж актрисы Илья Авербух опубликовал снимки с фотосессии супруги, на которых поклонники заметили следы новой ринопластики. Сама звезда ситкома слухи никак не комментировала. Известно, что она действительно несколько лет назад меняла форму носа после серьезной травмы. Однако о других изменениях во внешности актрисы ничего неизвестно.

Ранее Илья Авербух публично поздравил свою жену с днем рождения.