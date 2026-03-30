93-летняя звезда «Головокружения» Хичкока не хочет, чтобы ее играла Сидни Суини

Актрисе Новак не понравился выбор Сидни Суини на ее роль

Голливудская актриса, звезда фильма «Головокружение» Альфреда Хичкока Ким Новак не хочет, чтобы ее играла артистка Сидни Суини. В этом 93-летняя Новак призналась в беседе с The Times of London.

93-летняя артистка сомневается, что Суини сможет убедительно воплотить ее образ в байопике «Скандал», и переживает, что молодая актриса опошлит роман с джазовым музыкантом Сэмми Дэвисом-младшим, сделав отношения слишком «сексуальными».

«У нее слишком сильно выпирает кое-что повыше пояса. Она совершенно неверный выбор, чтобы играть меня», — говорит Новак.

