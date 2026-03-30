Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

Каждый пятый россиянин поддержал штрафы за использование иностранных слов

Россияне предложили поддерживать грантами компании за переход на русский язык
Каждый пятый россиянин выступил за введение штрафов за использование заимствованных из иностранных языков слов. Об этом «Газете.Ru» заявило коммуникационное агентство «Дела PR» со ссылкой на свой опрос.

Онлайн-опрос прошел среди 1700 человек в возрасте 18–50 лет со всей России. Он показал, что 20% опрошенных поддерживают штрафы для юридических лиц за иностранные слова в вывесках, рекламе и СМИ. Но большинство (35%) полагают, что вместо этого нужно создавать позитивную мотивацию и поддерживать компании грантами за переход на русский язык.

Большинство респондентов нейтрально относятся к заимствованию слов из иностранной речи, воспринимая это как естественный процесс развития языка. Часть опрошенных используют перенятые слова, если нет прямого русского аналога. Только 15% отнеслись к заимствованиям отрицательно. По их мнению, такие слова вытесняют русские и звучат неестественно.

Россияне чаще всего допускают использование иностранных слов в профессиональном лексиконе. К примеру, в IT-среде, медицине и науке. Гораздо хуже участники опроса относятся к заимствованиям в публичной и официальной коммуникации, например в государственных документах, образовании и сфере обслуживания.

По мнению части респондентов, санкции допустимы только для государственных структур и официальных СМИ, тогда как частный бизнес должен иметь свободу в выборе языка коммуникации с клиентом. 15% участников опроса придерживаются мнения, что любые меры излишни.

«Результаты опроса подтверждают: россияне не против заимствований как таковых — им не нравится их употребление в публичной сфере, где уместно использовать государственный язык. И ожидаемо негативно граждане воспринимают нарушение правил со стороны тех, кто это правило ввел, — то есть представителей власти», — заявила директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

Ранее Путин расширил список народных артистов РФ.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!