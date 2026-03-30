В Британии закроют самый звездный зоопарк

Частный зоопарк «Heythrop Zoological Gardens» в Великобритании объявил о закрытии. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец и основатель зоопарка Джим Клабб сообщил об уходе на пенсию и закрытии своей компании. Он работал над созданием комфортных условий для животных и разработкой локаций для съемок с ними. Мужчина выбирал современные подходы к уходу за животными.

Как отмечает Daily Mail, со временем зоопарк превратился в один из крупнейших центров дрессировки животных для шоу-бизнеса. Там снимались такие проекты, как «Гарри Поттер», «Доктор Кто», «Тарзан. Легенда», «Мир Юрского периода», «Миссия невыполнима», «Свирепые твари», «Звездная пыль» и «Маугли».

Последним фильмом, над которым работал Джим Клабб, стала «Одиссея» Кристофера Нолана. На данный момент все животные из «Heythrop Zoological Gardens» нашли новый дом в других зоопарках или частных коллекциях по всей Великобритании.

Клабб планирует на пенсии ухаживать за своими рептилиями и тропическими рыбками, а также продолжать писать книги об истории животных вместе со своим сыном Джейми.

Ранее Роулинг впервые прокомментировала «Гарри Поттера» с темнокожим Снеггом.