В Британии закроют самый звездный зоопарк

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Культура

В Британии закроется зоопарк, где снимали «Гарри Поттера»
FilmStills.net/Global Look Press

Частный зоопарк «Heythrop Zoological Gardens» в Великобритании объявил о закрытии. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец и основатель зоопарка Джим Клабб сообщил об уходе на пенсию и закрытии своей компании. Он работал над созданием комфортных условий для животных и разработкой локаций для съемок с ними. Мужчина выбирал современные подходы к уходу за животными.

Как отмечает Daily Mail, со временем зоопарк превратился в один из крупнейших центров дрессировки животных для шоу-бизнеса. Там снимались такие проекты, как «Гарри Поттер», «Доктор Кто», «Тарзан. Легенда», «Мир Юрского периода», «Миссия невыполнима», «Свирепые твари», «Звездная пыль» и «Маугли».

Последним фильмом, над которым работал Джим Клабб, стала «Одиссея» Кристофера Нолана. На данный момент все животные из «Heythrop Zoological Gardens» нашли новый дом в других зоопарках или частных коллекциях по всей Великобритании.

Клабб планирует на пенсии ухаживать за своими рептилиями и тропическими рыбками, а также продолжать писать книги об истории животных вместе со своим сыном Джейми.

Ранее Роулинг впервые прокомментировала «Гарри Поттера» с темнокожим Снеггом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
