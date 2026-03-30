С звезды сериала «Ольга» Трояновой вновь хотят взыскать штраф

У актрисы Яны Трояновой нашли новый штраф в размере 40 тысяч рублей
У актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) вновь появился долг перед приставами. «Газета.Ru» выяснила, что звезду сериала «Ольга» оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В конце января суд взыскал с Трояновой штраф, назначенный за нарушение законодательства об иностранных агентах. Ее привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ в октябре 2024 года. Однако актриса самостоятельно не погасила задолженность, поэтому деньги взыскали принудительно.

Согласно данным ФССП, с февраля 2026 года за Трояновой вновь числится долг. Она не выплатила исполнительский сбор по прошлому штрафу — 1144 рубля. А также ей выписали новый штраф в размере 40 тысяч рублей.

Яна Троянова уже несколько лет не живет в России. В ноябре 2023 года ее внесли в реестр иноагентов, а спустя два года заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за призывы к терроризму, разжигание ненависти и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

Сама Троянова обвинения отрицает. Она заявляла, что в ее словах в адрес русских нет состава преступления. Актриса подчеркивала, что ее речь носила эмоциональный характер.

Ранее блогера Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) оштрафовали за пикет у Госдумы.

 
